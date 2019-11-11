نُصب، مساء اليوم، الدكتور برجي عباس منسقا ولائيا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلفا للأستاذ المحامي منور بلعالية التي تردد بشأنه استقالته من على هذه الهيئة دون الكشف عن الأسباب الكامنة وراءها.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى اللجنة الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 12 من شهر ديسمبر المقبل، بأنهم قد استقبلوا وفدا عن اللجنة الوطنية والتي قام بتعديل المكتب الولائي حيث مست العملية الرئيس. وقد أحجم مسؤول الإعلام في تصريح لـ"الخبر" ما تمّ تداوله عن استقالة المنسق الولائي السابق من عدمها. كما أكد بأنه لم يتمّ تغيير أي عضو من اللجنة الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات.