أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مرفوقة محليا بتساقط البرد ستمس عدة ولايات في وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الإثنين.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية والموضوعة في مستوى يقظة البرتقالي هي بومرداس وتيزي وزو والبويرة وقسنطينة وميلة وسطيف برج بوعريريج وعنابة والطارف ابتداءا من اليوم الإثنين الساعة التاسعة ليلا (21:00) إلى غاية الثلاثاء منتصف النهار (12:00) حيث يتوقع أن تبلغ كميات الأمطار ما بين 30 و50 ملم.

وأضاف أن الأمطار ستتساقط كذلك على ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة حيث من المرتقب أن تبلغ كميات الأمطار ما بين 50 و70 ملم، مرتقبا كذلك هبوب رياح مع رعود.

كما ترتقب أمواج شمالية إلى شمالية غربية ستبلغ من 4 إلى 5 أمتار على السواحل الشرقية لا سيما بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.