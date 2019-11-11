يتلقّى أصحاب حسابات يوتيوب منذ أيّام رسائل إلكترونية مفادها أن شروط استخدام يوتيوب وغوغل قد تغيّرت وأن العمل بالشروط الجديدة سيبدأ في العاشر من ديسمبر كانون الأوّل. لكن فقرة في تلك الشروط استوقفت الكثيرين.

Getty Images مقر شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب، في وادي السيلكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

بعض من فتح لائحة الشروط الجديدة ودقّق في محتواها فوجىء بتغيير تحت بند "تعليق الحساب وإنهاؤه" وتحت عنوان "الإنهاء من قبل يوتيوب بسبب تغييرات الخدمة".

البند المضاف يقول "إن من حق شركة يوتيوب إنهاء الخدمة المقدمة لك جزئيا أو كليا إذا اعتقدت، وفق تقديرها، أن توفير الخدمة لك غير مجد تجاريا".

أثار هذا البند قلق الكثير من مقدّمي المحتوى وأصحاب الصفحات على يوتيوب، الذين قد تغلق حسابات البريد الإلكتروني "ج-ميل Gmail" التابعة لهم استنادا إليه.

https://twitter.com/osamahesam1/status/1193794198283210753?s=20

صياغة البند فضفاضة لا تحدد العوامل التي تقرّر يوتيوب على أساسها ما إذا كان الحساب المفتوح مجد تجاريا بالنسبة لها.

وفتح هذا الأمر باب التأويل لدى المتفاعلين مع هذا الإعلان والقلقين على مستقبل حساباتهم على غوغل ويوتيوب، وكثير منهم من العرب في المملكة العربية السعودية خاصة.

وفسّر كل البند بطريقة مختلفة.

فمن المعنيين بالبنود الجديدة من فهم الإعلان أن حسابه سيغلق إذا لم يحصل على القدر الكافي من الإعلانات المدفوعة.

ومنهم من رأى في هذا البند تمهيدا من يوتيوب لجعل الحسابات والصفحات مدفوعة الأجر.

وقال البعض إن "عدم وجود منافس حقيقي ليوتيوب يخوّل للشركة التحكّم في الحسابات والمحتوى بشكل كامل".

https://twitter.com/david_mask123/status/1193848895396360193

بينما عبّر البعض عن موافقتهم على هذا القرار على أمل "أن تغلق وفقا له الصفحات التي تنشر التحدّيات السخيفة"

https://twitter.com/msalburkani/status/1193840600484864001

قال آخرون إن القرار سيعود بالضرر على الشركة نفسها.

https://twitter.com/Oddayshekfeh_/status/1193879121450983425

وقد اتصلت مدونة بي بي سي ترند بشركة غوغل طلبا لتوضيح البند والهدف منه وكيفية تحديد الشركة الحسابات "المجدية تجاريا" من غيرها.

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