عاقبت لجنة الانضباط ناديي مولودية وهران (الرابطة الأولى) واتحاد عنابة (الرابطة الثانية) بمقابلة واحدة دون جمهور إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 200.000 دج حسب ما أفادت به اليوم الإثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتأتي معاقبة نادي مولودية وهران بسبب "رفع لافتتين والهتاف بشعارات غير رياضية من شأنها المساس بشرف وصورة الهيئات" بينما عوقب اتحاد عنابة بسبب استعمال الجمهور لألعاب نارية ورمي المفرقعات على أرضية الميدان" ما يمثل المخالفة الثالثة لهذا النادي يضيف البيان.

كما تم تغريم جمعية عين مليلة بمبلغ 450.000 دج " لعدم توفر الماء الساخن في غرف تغيير الملابس والسلوك غير اللائق لملتقطي الكرات واستعمال ورمي الألعاب النارية".

وتم معاقبة وسط ميدان نجم مقرة حسين العرفي بمقابلتين وغرامة مالية تقدر بـ 20.000 دج بسبب "سلوك غير رياضي اتجاه الخصم." بينما عوقب لاعب شبيبة سكيكدة (الرابطة الثانية) أمير مختار لمهان بأربع مقابلات واحدة منها غير نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 40.000 دج "بسبب سلوك غير رياضي اتجاه رسميين".

كما تم إيقاف رئيس اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى في انتظار مثوله أمام لجنة الانضباط.

اللافتة التي عوقب بسببها نادي مولودية وهران