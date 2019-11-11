أقدم شاب يبلغ من العمر 21 سنة من شلغوم العيد بميلة على وضع حد لحياته انتحارا بعد أن صعد إلى عمود كهربائي ولمس الأسلاك ذات الضغط العالي حسب مصادر مؤكدة.

الشاب أقدم على الانتحار كرد فعل منه على سحب رخصة السياقة منه بعد خضوعه لتفتيش عادي في نقطة تفتيش لفرقة تابعة للدرك الوطني بالمدخل الشمالي طريق فرجيوة لمدينة شلغوم العيد، حيث نقل على جناح السرعة إلى مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة غير أنه توفي في الطريق.

وحسب المصدر ذاته فإن الضحية يعمل سائق سيارة كلونديستان، الحادثة خلفت غضبا كبيرا واستياء وسط المواطنين الذين تجمعوا في مكان الحادثة وقاموا بغلق الطريق.