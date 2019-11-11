ازداد الصراع حدة بين سكان بلدية الغيشة شمال الأغواط والموالين القادمين نحو المراعي المتواجدة بإقليم هذه البلدية، فبعد أن لجأ مجموعة من سكان الغيشة إلى قطع الطريق على الموالين خلال الأيام الفارطة ومنعوهم من المرور، وكادت الأمور أن تنفلت بعد المناوشات لولا تدخل مصالح الدرك، قام اليوم الموالون بقطع الطريق على سكان الغيشة من جهة بآفلو ومن جهة عين ماضي وعزلوهم عن العالم الخارجي الأمر الذي ينذر بتطور الأوضاع نحو للتعفن.