حصل الإعلامي الجزائري، عمر بودي، من قناة ”الشروق نيوز”، على المرتبة الثالثة في مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية في دورتها الأولى، لتشجيع الشباب المتميزين ما دون الـ40 عاما في الصحافة والإعلام. وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، في كلمة ألقاها مساء أمس، بمناسبة توزيع الجوائز، على أهمية هذه المسابقة وعلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تثقيف الشباب والمساهمة في معالجة السلبيات ونشر الروح الرياضية في كل ربوع مصر. وحضر الاحتفالية سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير محمد صالح لعجوزي، وكذا مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، ومجموعة من كبار رجال الصحافة والإعلام المصري. وتضمنت المسابقة فئات متعددة في صحافة الشباب والصحافة الرياضية، وأفضل صورة رياضية، وأفضل مقدم برامج رياضية، وأفضل مراسل تلفزيوني شاب، إلى جانب جائزة التميز للإعلاميين الأفارقة من الشباب تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.