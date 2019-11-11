التقى، أمس، السفير محند صالح لعجوزي، بصفته مندوب الجزائر الجديد لدى الجامعة العربية، بالأمين العام للهيئة، أحمد أبو الغيط، وسلمه أوراق اعتماده. كما تناول اللقاء مجمل جوانب عمل وأولويات الجامعة العربية في المرحلة الراهنة والجهد القائم لمعالجة الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم العربي. وأعرب أبو الغيط عن ثقته في أن الجزائر ستواصل إسهامها الفاعل في إطار الجامعة العربية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به ضمن منظومة العمل العربي المشترك في شتى الميادين التي تخدم مصالح الدول الأعضاء والشعوب العربية.