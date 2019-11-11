يتكرر يوميا بمستشفى هواري بومدين في بلدية سدراتة بولاية سوق أهراس، نقل المرضى على أكتاف ذويهم إلى الطوابق العليا، بعد مرور قرابة سنتين على العطب الذي أصاب المصعد الآلي. المستشفى الذي يشكو تعطل المعدات الطبية، لاسيما أجهزة الكشف بالسكانير والراديو، بات محل استنكار سكان الجهة الغربية من الولاية، ليزيد تعطل المصعد الآلي الطين بلة، أمام ما يعانيه المرضى الموجهون للإقامة بالأجنحة في الطابقين الثالث والرابع نقلا على الأكتاف وعبر السلالم الضيقة.