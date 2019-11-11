سجلت الحماية المدنية بجيجل اليوم الاثنين أزيد من 15 تدخلا عبر العديد من النقاط لامتصاص مياه الأمطار و لإعادة فتح الطريق الوطني 43 بمنطقة كسير بعد سقوط أشجار على هذا المحور, حسب ما علم من ذات السلك النظامي.

و أوضحت الملازم أول أحلام بومالة مكلفة بالاعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية لـوأج بأنه تم تسجيل تدخلين اثنين آخرين نتيجة سقوط أسلاك كهربائية بأولاد بوالنار.

و أفادت ذات المتحدثة أن انسداد بعض البالوعات تسبب في تسجيل صعوبة في حركة المرور نتيجة تراكم المياه خاصة ببعض المناطق المصنفة "نقاط سوداء" بكل من حي المقاسب و الرابطة و المحطة البرية لنقل المسافرين الشرقية فضلا عن نقاط أخرى غمرتها سيول الأمطار على غرار أولاد بو النار والطريق الرئيسي لحي بيازا و حي بن عاشورر والحي الإداري الجديد وطريق كتامة.

من جهته أفاد تقني بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار فرحات عباس بأن رياحا قوية هبت على ولاية جيجل مساء اليوم بلغت سرعتها 81 كلم في الساعة فيما فاقت الأمطار المتساقطة 17 ملم وفي فترة وجيزة لم تتعد الساعتين.

وأضاف خير الدين محمد أن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة من نهار اليوم بلغت 23 ملم حيث تم تسجيل أكبر كمية من التساقطات بين الساعة الرابعة والسادسة مساء مضيفا بأن علو أمواج البحر تجاوز 4 أمتار.