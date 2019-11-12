حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب الرياح القوية على المناطق الساحلية والداخلية، ستتواصل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت النشرية، أن الرياح ستصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة على الولايات الساحلية، بينما توقعت أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار، وأضافت الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وتوقعت ذات النشرية أن تصل سرعة الرياح بولايات باتنة، المسيلة، بسكرة، خنشلة وتبسة ما بين 70 إلى 80 كلم في الساعة. في حين ستشهد ولايتا الوادي وورڤلة رياحا قوية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء تكون مصحوبة بزوابع رملية تحجب مدى الرؤية.