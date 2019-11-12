حذرت وكالات صحية عالمية من مخاطر ما وصفته بالوباء المنسي (الالتهاب الرئوي) مشيرة إلى أنه يقتل طفلا كل 39 ثانية.

وذكرت الوكالات - بحسب مصادر إعلامية- أن الالتهاب الرئوي تسبب في مقتل نحو 800 ألف طفل العام الماضي على الرغم من إمكانية الشفاء والوقاية منه.

وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف "جافي" للقاحات "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة".

ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.