أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة في بيان لها أن بلدتي الحراش وجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) ستشهدان انقطاعا في التزويد بالكهرباء اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة إلى غاية الساعة الثامنة.

وتأتي هذه الانقطاعات بسبب أشغال على مستوى الشبكات عالية الضغط، من طرف مسير لشبكة نقل الكهرباء، حسبما اوضح ذات المصدر.

والمناطق التي سيمسها الانقطاع في بلدية الحراش هي جزء من الكاليتوس (الشراربة وحي صالومبي ومناصرية) و جزء من الحراش (حي ثلاثة أقبية) ومحطة التطهير 5 ميغاواط.

وبالنسبة لبلدية جسر قسنطينة، فقد ذكر البيان جزء من براقي و جزء من سيدي موسى ومنطقة النشاط لسيدي موسى ومنطقة النشاط لجسر قسنطينة ومنطقة النشاط لوادي الكرمة والمنطقة الصناعية لبابا علي وجزء من بن طلحة.

وتضع مديرية توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة/ مديريتي التوزيع للحراش وجسر قسنطينة تحت تصرف زبائنها الرقم 3303، يعمل 24/24 سا و 7 أيام/7 أيام.