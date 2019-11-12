وردت، أمس الإثنين، معلومات مؤكدة إلى فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان، تفيد بوجود شخص يقوم بجمع التبرعات بطريقة غير شرعية منتحلا بذلك هوية الغير.

باشرت الفرقة تحرياتها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته مبلغ مالي قدرة 158000 دينار، وملفين إداريين واعدا ضحاياه بأداء مناسك الحج، كما استرجعت مصلحة الأمن أجهزة كهرومنزلية، تحصل عليها بحجة مساعدة الأشخاص المقبلين على الزواج.

وقد قدم الشخص المحتال إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان الذي أمر بسجنه.