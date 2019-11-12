كشف، أمس الإثنين، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية "فروفيال" بعنابة، لعمري بويوسف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الأخيرة ستشرع مطلع السنة المقبلة 2020 في صناعة الحاويات بإنتاج 8 آلاف حاوية مدرجة في إطار عقد أبرم بين المؤسسة ومجمع النقل البحري "غاتما".

وأوضح نفس المسؤول، بأن مؤسسة "فيروفيال" تعتبر تنويع منتجاتها "قاعدة أساسية لكسب رهانات النجاعة الاقتصادية والتموقع في السوق الوطنية والخارجية"، مضيفا، بأن الشروع في إنتاج الحاويات يندرج في إطار مخطط النمو الذي أعدته المؤسسة بغلاف مالي يفوق 4 مليار دج.

ويرتكز برنامج النمو لمؤسسة "فيروفيال" على تحديث وسائل الإنتاج وفتح فروع إنتاجية جديدة تتماشى ومتطلبات السوق وذلك من خلال تجديد هياكلها القاعدية وتجهيزاتها الإنتاجية بالإضافة إلى الاستثمار في المعرفة وفي المجالات التقنية والتكنولوجية، كما تمت الإشارة إليه.

وبشروع مؤسسة "فيروفيال" في إنتاج الحاويات ستدخل نشاط إيجار الحاوية بتوفير هذه الوسيلة للشحن على مستوى الموانئ لأغراض الإيجار كما أضاف ذات المسؤول الذي أوضح بأن مثل هذه الخدمة ستمكن من اقتصاد العملة التي توجه لإيجار الحاويات لمختلف عمليات الاستيراد التي تتم على مستوى الموانئ.

وتجسيدا لمخطط النمو تم على مستوى مؤسسة فيروفيال استلام 80 تجهيزا صناعيا يدخل في إطار عمليات التجهيز وتحديث معدات الإنتاج مع ترقب استلام معدات صناعية هامة أخرى مطلع السنة المقبلة، كما تمت الإشارة إليه.

وتشغل مؤسسة "فيروفيال" التي تنتج حاليا العربات ومعدات السكة الحديدية بالإضافة إلى الأفران الصناعية ومعدات حديدية أخرى للنقل وأخرى تستغل لأغراض البناء ما مجموعه 513 عاملا من مختلف الفئات المهنية.