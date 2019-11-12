خلفت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن وقرى ولاية تيزي وز، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سن كان على متن مركبة رفقة ثلاثة شبان، جرفتها مياه وادي تازاغارت ببوزڨان ليلة أمس الإثنين.

وانتشلت جثته صباح اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا، حسب خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو سمح تدخل أعوان وحدة الحماية المدنية ببوزڤان مدعمين بعناصر وحدة عزازڤة الوحدة الرئيسية بتيزي وز في إنقاذ ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 سنة كانوا رفقة الضحية .