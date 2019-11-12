كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خمسة مخابئ للإرهابيين وكمية من الذخيرة خلال عملية تمشيط أنجزتها بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش في ولاية المسيلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت سبعة (07) أشخاص وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(03) قطع من مادة الديناميت و(05) أمتار من الفتيل الصاعق ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة (01) ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي ومستغانم، أربعة (04) أشخاص وضبطوا بندقيتي (02) صيد و(1000) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.