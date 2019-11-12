انفجرت صبيحة اليوم الثلاثاء، بالقرب من حديقة الزهرية ببلدية الجزائر الوسطى قناة رئيسية لمياه الشرب، تسببت في غلق الطريق وقطع الغاز والماء الشروب على بعض الأحياء المجاورة إلى غاية إصلاح العطب، حسبما علم لدى رئيس البلدية عبد الحكيم بطاش.

وأوضح بطاش، أن هذا الانفجار الذي حدث في الساعات الأولى من نهار اليوم، كان بسبب "ضغط المياه على القناة الرئيسية" الواقعة بالقرب من حديقة الزهرية بشارع خميستي، ما أدى إلى تسرب للغاز استلزم حضور الحماية المدنية المصالح التقنية سونلغاز وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال).

وأوضح أنه مباشرة بعد الحادثة، تقرر تأمين الموقع وغلق الطريق المحاذي إلى غاية إصلاح العطب، مشيرا إلى أن بعض الشوارع القريبة من هناك ستعرف انقطاعات في الغاز والماء.

من جهتها، قالت شركة الجزائرية للمياه، في بيان لها، عقب الانفجار القريب من شارع باستور، أنها جندت وحداتها التقنية في عين المكان من أجل إصلاح العطب على مستوى القناة الرئيسية.

وأكدت في ذات السياق، أن المياه الشروب ستنقطع على شارع بن مهيدي ونهج خميستي وشارع عسلة حسين وعبان رمضان والدكتور سعدان وذلك إلى غاية انتهاء أشغال الإصلاح.