يواجه ممثل الجزائر، نادي بارادو، كلا من إنييمبا النيجيري وحسنية أغادير المغربي وسان بيدرو الإيفواري في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حسب نتائج عملية سحب القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقسمت الأندية الـ 16 المتأهلة لمرحلة المجموعات،التي تنطلق في الفاتح من ديسمبر المقبل، على أربعة أفواج من أربعة فرق لكل واحد. وخلافا للمواسم السابقة، يلعب نهائي كأس الكونفدرالية هذه السنة في مباراة واحدة و ليس ذهابا و إيابا.