توفي شخص، صباح اليوم الثلاثاء، ببلدية العجيبة 25 كلم شرق مقر ولاية البويرة نتيجة حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة بالقرب من مدخل بلدية العجيبة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع حادث الاصطدام في حدود الساعة الحادية عشر و15 دقيقة ما بين قطار لنقل المسافرين وسيارة سياحية بمنطقة الشريعة أين خلف وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بعين المكان، كما أوضحته ذات المصدر.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي للبويرة بينما فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.