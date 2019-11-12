ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بالأحكام الصادرة ضد حاملي الراية الأمازيغية.

وجاء في بيان الحزب "يعاب على هؤلاء المعتقلين، الذين في أغلبيتهم شباب، أنهم حملوا الراية الأمازيغية في مسيرات شعبية وسلمية، "الأفافاس" يندد ضد هذه الأحكام التي تترجم بصفة واضحة غياب أي نية لدى أصحاب السلطة في السير نحو التهدئة".

ويضيف البيان "أكثر من هذا هذه الأحكام التي لا تستند إلى أي قاعدة قانونية تشبه استفزاز المتظاهرين نحو ما لا يحمد عقباه".

من جهة أخرى يقول الحزب في نفس الوثيقة "يحيي الأفافاس التجند الكبير للمحامين والمواطنين لفائدة هؤلاء المعتقلين".