أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر أن غياب متوسط ميدان "الخضر" ياسين براهيمي عن المواجهتين المقبلتين للمنتخب الجزائري ضد كل من زامبيا وبوتسوانا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، يعود لأسباب "عائلية".

وأوضح الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى أن "براهيمي يوجد حاليا في لياقة جيدة ويقدم مردودا جيدا سواء مع المنتخب أو مع فريقه ومن المؤكد أنه يستحق التواجد مع "كتيبة" الخضر في مواجهتي زامبيا و بوتسوانا (...) لكن ظروفا عائلية طرأت في آخر لحظة حالت دون تواجده مع المجموعة".

وأضاف القائم الأول على التشكيلة الوطنية أن "الاصابات و غيابات اللحظات الأخيرة دفعتني لإعطاء الفرصة لأسماء جديدة (...) يبقى الأمر إيجابيا والفرصة سانحة للوجوه الجديدة التي تسجل أول حضور لها لتأكيد أحقيتها بالتواجد في المجموعة"، في إشارة منه لكل من ماكسيم سبانو-رحو (فالونسيان الفرنسي)، رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) و آدم زرقان (نادي بارادو).

وأوضح بلماضي: "أنا أتابع هذه العناصر منذ مدة (...) لقد أبانت جميعها عن مؤهلات كبيرة وباعتبار أن الفرصة أصبحت متاحة قررنا توجيه الدعوة لها للالتحاق بصفوف المنتخب".

ولم يتردد الناخب الوطني في خص صانع ألعاب نادي بارادو، الشاب آدم زرقان، بالإشادة قائلا:"آدم لاعب ذكي، يعرف كيف يتأقلم مع مختلف مناصب اللعب التي يوضع فيها، الأمر الذي يعود أساسا إلى مثابرته في العمل والتكوين الجيد الذي استفاد منه".

وبخصوص الوافدين الجديدين الآخرين على التشكيلة، سبانو-رحو و حلايمية، أكد بلماضي أن "تقاعد رفيق حليش دوليا ترك فراغا كبيرا في الدفاع خاصة على المستوى المركزي، الأمر الذي دفعنا للبحث في هذا الاتجاه والتنقيب في عدة جهات على أمل إيجاد اللاعب المناسب القادر على إعطاء الإضافة المرجوة وتغطية النقص الذي تركه" اللاعب السابق لنصر حسين داي.

وفي سياق متصل، أبدى الناخب الوطني كذلك ارتياحه لعودة المهاجم العربي هلال سوداني -الأمر الذي لم يكن بالشيء الهين حسب بلماضي- باعتبار أنه "من الصعب على لاعب تجاوز سن الثلاثين، استرجاع لياقته ومستواه بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها".

وأكد بلماضي أن "استرجاع سوداني لمستواه ولياقته يؤكد أنه يبذل مجهودات كبيرة"، مشيرا أنه "كان يستحيل عليه التألق من جديد لولا المثابرة والتفاني في العمل (...) أنا أقدر كثيرا هذه الإرادة لأن اللاعب يؤكد مجددا أنه يرغب في الذهاب بعيدا وأنا جد سعيد بتواجده مجددا في صفوف التشكيلة".

وبالإضافة إلى كل من المدافع رامي بن سبعيني والمهاجم إسلام سليماني العائدين من الإصابة واللذين تم دعوتهما للالتحاق بالمنتخب تحسبا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا، وجه الناخب الوطني الدعوة لهاريس بلقبلة الذي كان قد استبعده من التشكيلة الوطنية أياما قليلة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا (مصر-2019) لأسباب انضباطية.

وفي الأخير، جدّد بلماضي تأكيده أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة لكل الأسماء القادرة على تقديم الإضافة للفريق الوطني، موجها بالمناسبة رسالة للاعبين يطالبهم فيها بالعمل بجدّ من أجل الحفاظ على مكانتهم مع "الخضر".

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم يجري حاليا تربصا مغلقا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المزدوجة التي تجمعه يوم الخميس بنظيره الزامبي بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة ثم بوتسوانا يوم 18 نوفمبر بغابورون.