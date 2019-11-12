تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بتبسة من حجز كمية 1.2 طن من النحاس المعدة للتهريب نحو تونس، بعد أن تم نهبها من مختلف الشبكات الهاتفية عبر تراب الولاية وسيمثل المتورط في هذه القضية اليوم أمام وكيل الجمهورية بتهمة حيازة مواد محظورة.

وتتواصل التحقيقات في هذا الملف للكشف عن هوية الشبكة التي يقودها المتورط الرئيسي ، وفي عملية ثانية كانت مصالح أمن الولاية قد حجزت 2700 قرص مهلوس فيما أوقف متهم ثالث في وقائع قضية ترويج المهلوسات بمحيط كلية الآداب واللغات بحي طريق قسنطينة .