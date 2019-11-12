أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو بولاية غليزان 4 متهمين بارتكاب جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد وطمس أثار جريمة فيما استفاد4 آخرين من الاستدعاء المباشر. بعد التحريات التي قامت بها مصالح أمن دائرة وادي أرهيو عقب العثور على جثة مرمية بالقرب من مشروع مركز الدفع للطريق السيار شرق غرب.

وقالت مصالح الأمن في بيان تحوز "الخبر" نسخة منه، بأن مصالح أمن دائرة وادي أرهيو تلقت بتاريخ 11/ 04 /2019 في حدود الساعة السابعة مساء بلاغا عن وجود جثة مجهولة الهوية مرمية على مستوى الحقول المحاذية لخط السكة الحديدية بالقرب من مشروع مركز الدفع للطريق السيار شرق غرب بالجهة الشمالية ،على الفور انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان أين عثرت على جثة من جنس ذكر متعفنة على مستوى الرأس عليها أثار النهش من قبل حيوانات برية وعليها عدة إصابات وجروح على مستوى الجسم.

التحريات، وفق ذات المصالح، التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي أرهيو، مكنتها من تحديد بتاريخ 06 / 11/ 2019، هوية 08 أشخاص مشتبه في تورطهم في قتل الضحية و بعد إستغلال جميع المعلومات و الدلائل و القرائن المرفوعة من مسرح الجريمة، تبين أن الضحية تعرض بعد المناوشات التي وقعت بنيه و بين رفاقه إلى الضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر ، كما تم إسترجاع الدراجة النارية الخاصة بالضحية التي قام الفاعل برميها في قاع الوادي بالقرب من مسرح الجريمة لطمس أثار الجريمة التي ارتكبوها.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو ، حيث تم إيداع 04 أشخاص الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد وطمس أثار الجريمة فيما استفاد 04 أشخاص الآخرين من الإستدعاء المباشر.