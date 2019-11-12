أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو بولاية غليزان 4 متهمين برتكاب جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد وطمس أثار جريمة في استفاد4 آخرين من الاستدعاء المباشر. بعد التحريات التي قامت بها مصالح أمن دائرة وادي ارهيو عقب العثور على جثة مرمية بالقرب من مشروع مركز الدفع للطريق السيار شرق غرب.

وقالت مصالح الأمن في بيان تحوز "الخبر" نسخة منه، بأن مصالح أمن دائرة واد ارهيو بتاريخ 04 /11/2019 في حدود الساعة السابعة مساءا بلاغا عن وجود جثة مجهولة الهوية مرمية على مستوى الحقول المحاذية لخط السكة الحديدية بالقرب من مشروع مركز الدفع للطريق السيار شرق غرب بالجهة الشمالية ،على الفور إنتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان أين عثرت على جثة من جنس ذكر متعفنة على مستوى الرأس عليها أثار النهش من قبل حيوانات برية وعليها عدة إصابات وجروح على مستوى الجسم.

التحريات، وفق ذات المصالح، التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي ارهيو، مكنتها من تحديد بتاريخ 06/11/2019 ، هوية 08 أشخاص مشتبه في تورطهم في قتل الضحية و بعد إستغلال جميع المعلومات و الدلائل و القرائن المرفوعة من مسرح الجريمة، تبين أن الضحية تعرض بعد المناوشات التي وقعت بنيه و بين رفاقه إلى الضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر ، كما تم إسترجاع الدراجة النارية الخاصة بالضحية التي قام الفاعل برميها في قاع الواد بالقرب من مسرح الجريمة لطمس أثار الجريمة التي ارتكبوها.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو ، حيث تم إيداع 04 أشخاص الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد وطمس أثار الجريمة فيما إستفاد 04 أشخاص الآخرين من الإستدعاء المباشر.