تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ أمس الاثنين إلى غاية اليوم الثلاثاء على عديد ولايات شرق البلاد في تسرب السيول إلى عديد الأحياء و المنازل حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

فبولاية ميلة سجلت مصالح الحماية المدنية تسرب مياه الأمطار إلى 5 منازل و5 مرافق عمومية عبر عدة بلدياتي حيث تم التدخل بمدين ميلة لامتصاص المياه من داخل غرفة تغيير الملابس بالقاعة المتعددة الرياضات الإخوة لزعر وكذا تسرب مياه الأمطار من السقف و تشقق جدران منزل بحي سيدي بويحي بالإضافة إلى سقوط شجرة على سيارة سياحية و سقوط سلك كهربائي ذو ضغط منخفض بشارع "القدس".

وببلدية القرارم قوقة (شمال ميلة) فقد تسربت سيول الأمطار إلى المدرسة الابتدائية "بورصاص" و كذا إلى المدرستين الابتدائيتين "بن جابر" والإخوة "بوالعتروس" على غرار المنطقة الشمالية للولاية حيث تسربت السيول والأوحال إلى ساحة ومطعم متوسطة "كمين تامطمورت" ببلدية ترعي باينان.

كما تسببت الاضطرابات الجوية ببلدية التلاغمة في تسرب مياه الأمطار إلى داخل منزلين بمشتة "أولاد بهور" و كذلك إلى منزلين آخرين ببلدية وادي النجاء.

وبمدينة أم البواقي تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإخراج شاحنة علقت بفعل مياه الأمطار أسفل الجسر الواقع على الطريق الوطني رقم 32 بمقطعه الذي يربط أم البواقي بخنشلة.

كما تدخل عناصر الوحدة الثانوية لبلدية مسكيانة لامتصاص مياه الأمطار التي تسربت لمنزلين أحدهما بحي مصطفى بن بولعيد و آخر بالمكان المسمى أولاد فاضل بذات البلدية .

وبعين فكرون تسربت المياه إلى منزل يقع بحي السطحة بذات المدينة.

وبعنابة قامت فرق الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار بمحيط بعض التجمعات السكنية بمناطق بوسدرة وسيدى سالم وسيبوس التابعة لبلديات عنابة والبوني والحجار بالإضافة إلى مقاطع الطرقات المحاذية لمنطقة بوخضرة ومحاور طرقات بمداخل مدينة عنابة.

كما تدخلت ذات الفرق لامتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى المساكن وعدد من المؤسسات التربوية الواقعة بالمناطق المنخفضة ببلديتي عنابة والحجار وفقا للحماية المدنية.

في سطيف، قررت مديرية التربية لولاية سطيف غلق متوسطة علام منصور ''كإجراء تحفظي'' جرّاء تضررها من تساقط الأمطار التي شهدتها المدينة أمس الإثنين، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء الأمين العام لمديرية التربية حمنة عثمان.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح أن مصالح مديرية التربية قامت أمس, بإرسال وفد تقني مختص إلى متوسطة علام منصور المتواجدة وسط المدينة التي يعود بنائها إلى 1882 للإطلاع على وضعية تضرر بناية هذه المؤسسة التربوية جرّاء تساقط الأمطار الكثيف، أين تم اتخاذ قرار'' تحفظي وقائي'' حفاظا على سلامة الأطفال وأمنهم، ريثما ''يتم الفصل النهائي في الساعات القليلة القادمة''.