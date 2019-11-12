أدان رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي الأحكام الصادرة من محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة في حق عدد من معتقلي الحراك.

وكتب جيلالي لعى صفحته في الفايسبوك "إدانة الشباب المحتجزين من الحراك هي استفزاز ولا مبرر لها. برأتهم بعض المجالس القضائية، بينما تحكم أخرى بالسجن لنفس الأسباب".

وأضاف "نوع آخر من مناورات السلطة تدار على حساب شبيبتنا. لا تزال العدالة مستغلة من طرف بعض الأطراف. دعمي اللامشروط للمعتقلين وعائلاتهم".