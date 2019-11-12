قررت محكمة غرداية اليوم الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم بالنسبة للمتهمين في نفس قضية المرحوم كمال الدين فخار إلى يوم 26 نوفمبر الجاري ي حسبما لوحظ .

وحاول محامو الدفاع خلال مرافعاتهم تكذيب كل الإثباتات التي قدمها ممثل الحق العام الذي التمس عقوبة 18 شهرا نافذة في حق رفاق الفقيد كمال الدين فخار، للتجمهر والطعن وانتقاد قرارات العدالة التي اتخذت باسم الشعب.

وعقب المرافعات أعلن رئيس الجلسة أن النطق بالحكم في هذه القضية سيكون بعد أسبوعين (26 نوفمبر الجاري).

للتذكير فإن هذه القضية تعود إلى شهر مارس الماضي عندما أدانت محكمة الجنايات بغرداية بـ10 سنوات سجنا نافذة شخصين متهمين بقتل أحد أعيان المنطقة.

وقد تسبب هذا الحكم في اندلاع احتجاجات وطعن في قرارات العدالة، وفي تصريحات ومنشورات ضد هذه القرارات عبر شبكات التواصل الإجتماعي.