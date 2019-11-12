وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الايطالي اديسون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاق يقضي بتجديد عقد بيع/شراء الغاز الطبيعي الجزائري لفائدة ايطاليا لمدة ثمان (08) سنوات.

و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا العقد من قبل نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق الهاشمي مزيغي عن الجانب الجزائري و المدير التنفيذي لمجمع اديسون نيكولا مونتي عن الجانب الايطالي بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي و نائب الرئيس المكلف بالتسيير و الغاز بمجمع اديسون بيار فارجيريو.

و سيسمح هذا الاتفاق الذي سبقته عمليات تجديد اخرى للعقود على التوالي مع الشركتين الايطاليتين ايني و اينالي بتعزيز مكانة سوناطراك في السوق الايطالية و المحافظة على موقعها كأهم الممونين لهذا البلد من الغاز الطبيعي.

في هذا الصدد أوضح السيد مزيغي انه من خلال هذا الاتفاق الى جانب تلك التي تم إبرامها مع مجمعي ايني و اينال ستتمكن سوناطراك من تامين مستوى تموين ب13 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي باتجاه السوق الايطالية عبر أنبوب الغاز

"العابر للمتوسط" المسمى كذلك انبوب الغاز "انريكو ماتي" إلى غاية 2027 مع إمكانية التمديد إلى غاية 2029 (سنتان اختياريتان).

كما أوضح مزيغي في ذات السياق انهي ب 13 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعيي فضلا عن العقود التي توجد حاليا في طور ألاستكمالي فان بإمكان سوناطراك ان تحقق في سنة 2021 "نسبة 60 % من قدرات النقل بأنبوب الغاز انريكو ماتي" التي هي ثمرة الشراكة المبرمة في 1977 بين سوناطراك و ايني.

من جانبه، أعرب مونتي عن "ارتياحه الكبير" للتوقيع على اتفاق التجديد "الهام" لمجمع اديسون و لإيطاليا و كذلك للعلاقات بين البلدين.

كما ذكر بان العقد الأول بين سوناطراك و اديسون يعود لسنة 2008 و عبر هذا الاتفاق سيتم تمديده الى غاية 2028 مع سنتين إضافية حسب الاختيار.

و أشار في هذا الصدد إلى أهمية السوق الغازية الإيطالية التي يبلغ معدل استهلاكها 70 مليار م3/سنويا سيما في ظرف الانتقال الطاقوي للبلاد و إنتاج الكهرباء مضيفا أن هذا العقد الجديد سيسمح ب"تعزيز موقع اديسون و كذلك سوناطراك في السوق الايطالية".

وأعرب مونتي في ذات السياق عن "ارتياحه" لمستوى التعاون بين سوناطراك و اديسون متمنيا ان يتوسع الى مجالات نشاطات أخرى سيما الطاقات المتجددة.

أما الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد أشار إلى أن هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 2020 يندرج ضمن إطار تجديد عقود بيع/شراء الغاز الطبيعي لسوناطراك مع شركائها الأجانب مضيفا أن مجمعه "سيواصل جهوده من اجل بيع جميع إنتاجه الموجه للتصدير".

كما وصف حشيشي مجمع اديسون "بالشريك الأساسي" لمجمع سوناطراك مذكرا بان هذا المجمع يعتبر أيضا شريكا لسوناطراك على مستوى الكتلتين 351 ج و 352 ج من الحقل الغازي رقان-شمال مع إنتاج مشترك ب5ر3 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي.

و دعا حشيشي بهذه المناسبة مجمع اديسون إلى مواصلة علاقته "رابح-رابح" مع مجمع سوناطراك.