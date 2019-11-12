استبعد أحمد حسن، أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي. وتمنى حسن أن يتوج ابن بلاده صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، مضيفا أنه على أرض الواقع، الكلام يختلف نظرا لما قدمه منافسوه خلال مباريات العام الحالي. وقال حسن، في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية في مصر، حول رأيه في أفضل لاعب بإفريقيا: ”أمنيات الجميع أن يتوج محمد صلاح بالجائزة للعام الثالث على التوالي”. وأضاف: ”لكن على أرض الواقع، السينغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز هما الأقرب لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا”. يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، توج بآخر نسختين من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017، 2018، فيما نال محرز الجائزة مرة واحدة عام 2016، عندما كان يرتدي قميص ليستر سيتي.