أفادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” بأن طلبة المركز الجامعي بآفلو، وبعد احتجاجهم خلال الأيام الأخيرة مطالبين بتحسين أداء الخدمات الجامعية، اكتشفوا أن عدد الحافلات المخصصة للنقل الجامعي، نظريا، تقدر بـ8 حافلات، بينما تعمل منها ست حافلات فقط على أرض الواقع، الأمر الذي سبب لهم معاناة كبيرة في الالتحاق بمقاعد الجامعة والعودة إلى الأحياء الجامعية أو إلى منازلهم. وطالب هؤلاء بفتح تحقيق في ملف الخدمات الجامعية في آفلو نظرا للغموض الذي يلف تسيير هذا الملف خاصة في مجال الإطعام والنقل.