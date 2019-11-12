سجلت الجزائر نسبة امتلاء "استثنائية" للسدود قدرت بـ62 % حيث قدر حجم المياه المخزنة ب29. 231. 4 مليون متر مكعب، حسبما ورد اليوم الثلاثاء من الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.



وأوضح ذات المصدر ان "كميات المياه التي سجلت خلال هذا الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري قد بلغت 33.989.000 متر مكعب عبر التراب الوطني مما أدى إلى ارتفاع الحجم المخزن في السدود الذي قدر بـ 29. 231. 4 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء استثنائية قدرت بـ 62 %". وأضافت الوكالة أن من بين السدود الـ 65 المستغلة عبر الوطن فإن ثمانية (8) سدود قد فاقت نسبة امتلائها 90 %.



أما فيما يتعلق بالوضعية المائية حسب المناطق فقد أشار البيان ذاته ألى أن الكميات المسجلة في المنطقة الغربية على إثر التساقطات الأخيرة إلى غاية هذا الثلاثاء (12 نوفمبر) بلغت 2.272.000 متر مكعب أي بحجم تخزين يقدر بـ 37. 892 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت بـ64. 48 %.



أما بمنطقة الوسط الغربي فإن الكميات المسجلة بلغت 7.541.000 متر مكعب اي بحجم تخزين قدر بـ 46. 996 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت بـ 30. 58 %.



في حين قدرت كمية المياه المسجلة بمنطقة شرق البلاد 18.378.000 متر مكعب أي بحجم تخزين قدر بـ 36. 964. 1 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت بـ 55. 76 %.

للتذكير ان امطارا غزيرة و رعدية قد سجلت منذ مساء يوم الاثنين الى غاية اليوم الثلاثاء سيما على مناطق وسط و شرق الوطن.



وقد تراوحت هذه التساقطات محليا ما بين 30 و 50 ملم حسب توقعات نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.