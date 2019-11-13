توقعت مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، على السواحل الغربية.

وأوردت في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أن الرياح القوية ستتعدى 50 كلمفي الساعة. وأوضحت الأرصاد الجوية ، أن الولايات المعنية هي: عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف.

وتوقعت الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على وسط وشرق البلاد، وحسب نفس المصدر، فإن كمية الأمطار ستتعدى 25 ملم، ويرتقب أن تكون بداية من الساعة السادسة مساءً إلى منتصف الليل.والولايات المعنية بهذه الأمطار هي: الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، المدية، البليدة، جيجل وسكيكدة.