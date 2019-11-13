أصبحت ساعة يد نادرة الأغلى في التاريخ، بعد أن بيعت في مزاد علني نهاية الأسبوع بأكثر من 31 مليون دولار، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وعرضت دار كريستيز للمزادات في جنيف ساعة من طراز "Patek Philippe Grandmaster Chime" لمدة 5 دقائق فقط، انهالت فيها عروض الشراء قبل أن يغلق المزاد بعد تقديم السعر الأعلى من جانب مشتر عبر الهاتف، لم يكشف عن هويته.

وحضر الحدث الذي أطلق عليه اسم "ساعة فقط" ألبرت الثاني أمير موناكو، وخصص إيراده لصالح الجمعيات الخيرية التي تدعم مرضى ضمور العضلات.

ونقلت وسائل إعلام عن دار كريستيز قولها: "إنها النسخة الأولى والوحيدة من هذه الساعة الاستثنائية التي يتم إنتاجها من الفولاذ المقاوم للصدأ".