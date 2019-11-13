برنامج مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 لكرة القدم، المقررة من اليوم الأربعاء إلى السبت (بالتوقيت المحلي):

الأربعاء 13 نوفمبر :

المجموعة الأولى : ناميبيا - التشاد (00: 18)

المجموعة الثانية : بوركينافاسو - أوغندا (00: 19)

المجموعة الثانية : مالاوي- جنوب السودان (00: 15)

المجموعة الثالثة : السودان - ساو تومي و برانسيب (00: 21)

المجموعة الرابعة: أنغولا - غامبيا (00: 20)

المجموعة الخامسة: جنوب إفريقيا - بوروندي (00: 14)

المجموعة السادسة : الكاميرون - الرأس الأخضر (00: 17)

المجموعة التاسعة : السينغال- الكونغو (00: 19)

المجموعة التاسعة : غينيا بيساو - إسواتيني (00: 16)

المجموعة الـ 12: نيجيريا - البنين (00 :17)

المجموعة الـ 12 : سيراليون- ليزوتو (00: 16)

الخميس 14 نوفمبر :

المجموعة السادسة : الموزمبيق - رواندا (00: 18)

المجموعة السابعة : مصر - كينيا (00: 18)

المجموعة السابعة : الطوغو - جزر القمر (00: 16)

المجموعة الأولى : مالي - غينيا (00: 19)

المجموعة الثالثة : غانا - جنوب إفريقيا (00: 19)

المجموعة الرابعة : جمهورية الكونغو الديمقراطية - الغابون (00: 20)

المجموعة الثامنة : الجزائر- زامبيا (00: 20)

الجمعة 15 نوفمبر :

المجموعة الثامنة : زيمبابوي - بوتسوانا (00: 18)

المجموعة العاشرة : تنزانيا - غينيا الاستوائية (00: 19)

المجموعة الخامسة: المغرب - موريتانيا (00: 20)

المجموعة العاشرة : تونس - ليبيا (00: 20)

السبت 16 نوفمبر:

المجموعة الـ 11 : مدغشقر - إثيوبيا (00: 16)

المجموعة الـ 11 : كوت ديفوار- النيجر (00: 19)

ملاحظة : يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى المرحلة النهائية لكأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون.