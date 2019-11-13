تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، ليلة أمس، من إنقاذ عائلة تتكون من 06 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 09 و 51 سنة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمسكنهم الكائن بإحدى أحياء مدينة الجلفة.

وقد قدمت لهم الإسعافات الضرورية قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الجلفة، ويشار إلى أنه قبل هذا بيومين تم إنقاذ 04 أشخاص من الموت بسبب الغاز كذلك.

وبولاية معسكر تمكن عناصر الحماية المدنية بمدينة سيق، أمس الثلاثاء من إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأفادت خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أن الحادث وقع جراء انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من جهاز التدفئة وأصيب خلاله أفراد العائلة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 53 سنة.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء الضحايا نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيق حيث تلقوا الإسعافات الأولية وحولوا إلى مصلحة مختصة لإنهاء العلاج.