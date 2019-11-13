أعلنت القوات المسلحة المالية اعتقال 15 مسلحا ضمن عمليات مشتركة في شمال مالي.

وذكر الجيش المالي في بيان نشر اليوم الأربعاء في باماكو أنه أعتقل أربعة من المشتبه بهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة في منطقة "موبتي". وأضاف أنه اعتقل أيضا 11 مسلحا خلال عملية مشتركة مع قوات "برخان" والقوة المشتركة من الساحل لمجموعة الخمس في "بولكسي" .

وتعاني مناطق متفرقة في شمال ووسط مالي منذ نحو سبع سنوات من انتشار أعمال عنف مسلح بعد أن وقع شمال البلاد في أيدي الجماعات المسلحة في مارس 2012.

وكانت حكومة مالي أعلنت أول أمس الإثنين أن الجيش يشن حاليا هجوما واسعا في وسط البلاد ضد الإرهابيين مما أدى إلى مقتل العديد منهم دون تحديد عددهم كما تم تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور على أوراق ثبوتية لأشخاص من جنسيات عدة في الأماكن التي ضبطت فيها معدات عسكرية وفق بيان الحكومة .

وأوضحت الحكومة أن الهجوم العسكري تقرر ردا على هجومين شنهما الإرهابيون وأوقعا نحو مائة جندي خلال شهر والذي اعتبر أقسى خسارة للجيش المالي منذ سنوات.