أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنه لم يطرأ أي تغيير على رزنامة العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020 والتي تم تحديدها من 19 ديسمبر 2019 مساء إلى يوم 04 يناير 2020 مساء.

وأحاطت الوزارة في بيان لها علم الأساتذة والطلبة بأن العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020 ستكون من 19 ديسمبر 2019 مساء إلى يوم 04 يناير 2020 مساء، وأن كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول تقديم العطلة "مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة". كما أكدت الوزارة أن كل النشاطات البيداغوجية والعلمية "ستتواصل بصفة عادية".

وكانت بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت معلومات مفادها أن الوزارة الوصية قد قررت تقديم عطلة الشتاء بالنسبة لطلبة وأساتذة التعليم العالي إلى 28 نوفمبر الجاري بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر القادم.