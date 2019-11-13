انهارت فجر اليوم الأربعاء بقصبة الجزائر العاصمة عمارة خالية من السكان متسببة في أضرار بجدران عمارتين محاذيتين بها سكان حسبما أفادت به السلطات المحلية مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

و قال رئيس بلدية القصبة، السيد زتيلي أنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا انهارت عمارة بشارع 15 الأب و الأبناء بودرياس بالقصبة" مضيفا أن العمارة المنهارة خالية من السكان بعد ترحيلهم سنة 2015 غير أن الحادث تسبب في انهيار جدران عمارتين محاذيتين وهي كل من العمارة رقم 12و رقم 2.

وأشار ذات المصدر إلى أن هاتين العمارتين يسكنها حاليا على التوالي سبع عائلات بالعمارة 12 و 13عائلة في العمارة 2. وقال المسؤول المحلي أنه "تم رفع تقرير للوالي المنتدب من أجل ترحيل هذه العائلات المتضررة".

ومن جهته قال مسؤول بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة أنه "لم تسجل أية ضحية و أن المتضررين تم التكفل بهم فور الحادث من طرف السلطات المحلية". وأضاف أنه تم تجنيد شاحنة و سيارة إسعاف في حين ما تزال عملية تأمين المنطقة متواصلة بعين المكان.