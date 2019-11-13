تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من استرجاع نصف كيلوغرام من الذهب والأحجار الكريمة بقيمة (800) مليون سنتيم ومبلغ مالي قدره (600) مليون سنتيم وذلك بعد تفكيك شبكة إجرامية تتكوّن من ستة (06) أفراد تتراوح أعمارهم بين (18 و 37) سنة .

قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، في الأيام الأخيرة، تمثّلت في السرقة الموصوفة مع إخفاء أشياء مسروقة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة إقليميا وبعد تنفيذ عدّة سندات قضائية بولايات مجاورة، تمكّنت الفرقة من تحديد هويّة الأفراد الذين شكّلوا شبكة إجرامية وعددهم ستة، مع استرجاع كميّة معتبرة من المعدن الأصفر والأحجار الكريمة بلغ وزنها "نصف كيلوغرام" بقيمة (800) مليون سنتيم ومبلغ مالي قدره (600) مليون سنتيم، يعدّ من عائدات المسروقات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.