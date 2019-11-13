يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم غد الخميس صباحا اشغاله في جلسة علنية تتعلق بالتصويت على عدة مشاريع، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المجلس.

وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم عرض على النواب خلال هذه الجلسة المصادقة على تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد وكذا العرض للتصويت على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية ومشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات ومشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأضاف ذات البيان، أنه سيعرض على التصويت كذلك مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.