كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، مخبأ للجماعات الإرهابية، يحوي ملابس وأغراض مختلفة إثر عملية تمشيط بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، ولاية الجلفة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، 21 شخصا وضبطت 13 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط.



من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود، بعين الصفراء، ولاية النعامة، تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة لنقل الآليات مُحملة بـ 106 كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بجيجل، 20 كيلوغراما و600 غرام من نفس المادة. كما تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية.