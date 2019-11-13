أيدت، بداية الأسبوع، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سعيدة الحكم الصادر عن محكمة سعيدة بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض على التجمهر دون حدوثه و 6 أشهر حبس نافذة أخرى بتهمة إهانة مؤسسة عمومية، في حق المدون (غ، ع).

ويعرف على المدون أنه كان ينشر معاناة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحراك الشعبي والذي ساهم في نشر العديد من قضايا الإهمال والتسيب خاصة بالمؤسسات الصحية وكذا الحملات الخيرية من جمع للأضاحي ومساعدة المعوزين وهو ما يشهد له العام والخاص بسعيدة.