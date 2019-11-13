أطلقت وزارة الصناعة والمناجم مناقصة وطنية ودولية تتضمن 13 رخصة لاستكشاف مواقع منجمية موجهة للأحجار التزيينية (الغرانيت والرخام) بولاية تمنراست، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان للوزارة.

وتم إطلاق هذه العملية، في دورتها الـ49 للمزايدة، من قبل وزارة الصناعة والمناجم من خلال الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بهدف إنشاء قطب منجمي بولاية تمنراست موجهه للأحجار التزيينية.

وأضاف البيان أن "المواقع التي سيتم منحها ستكمل المواقع التي سبق وأن تم منحها وتثمينها".

وأوضحت الوزارة، أن الهدف المتوخى يكمن في إنشاء قطب منجمي جديد متخصص في الأحجار التزيينية لاسيما الغرانيت والرخام "في منطقة تتمتع بقدرات منجمية هائلة".

كما تهدف هذه العملية إلى استحداث الثروات وتطوير الشغل في هذه المنطقة الحدودية".

وأضاف المصدر، أنه يمكن للمكتتبين المهتمين بهذه المناقصة أن يتقدموا ابتداء من 13 نوفمبر على مستوى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الكائن مقرها بـ 42

شارع محمد الصغير قاسم ببلدية المرادية (الجزائر العاصمة) قصد الاطلاع على البطاقات التقنية للمواقع الموضوعة للمزايدة وسحب دفتر الشروط.

وتتضمن المناقصة مرحلة أولى مخصصة للعرض التقني و مرحلة أخرى تتعلق بالعرض المالي.

كما حدد تاريخ إيداع وفتح العروض التقنية في 10 ديسمبر الداخل.

في هذا السياق، سيتم استدعاء مقدمي العروض التقنية التي قبلت ملفاتهم، طبقا لأحكام دفتر الشروط، لإيداع عروضهم المالية في 25 ديسمبر المقبل.

أما في ما يخص فتح أظرفة العروض التقنية والمالية فستتم في جلسة علنية بحضور المكتتبين وممثلي الصحافة الوطنية.

وذكر بيان وزارة الصناعة والمناجم إن هذه المناقصة تندرج في إطار ترقية وتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الإنتاج الوطني للمنتجات المنجمية المتوفرة كما ونوعا عبر التراب الوطني، فضلا عن تخفيض الواردات و تموين السوق الوطنية.