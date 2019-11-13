أكدت الإحصائيات أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر هو أكثر من قام بمراوغات ناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية هذا الموسم.

ووفقا لما ورد في موقع "ووسكورد" المتخصص، ما بين 310 لاعبا قاموا بأكثر من 20 مراوغة هذا للموسم، فإن لاعب الميلان بن ناصر حقق نسبة نجاح أفضل (92.3٪) مقارنة بأي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وكان بن ناصر قد لفت الأنظار في مباراة فريقه ضد يوفنتوس، في ملعب هذا الأخير، والذي ترك انطباعا جيدا لكل من شاهد المباراة، حيث لعب دورا كبيرا في وسط الميدان، رفقة الثنائي كرونيتش وباكيتا، و ساهم في الآداء الرائع و الوجه الطيب الذي ظهر به ميلان، ما جعله يحظى بإشادة الصحافة الإيطالية.