لفظت بالاستعجالات الطبية بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة طالبة جامعية أنفاسها الأخيرة اثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء تواجدها بالجامعة.

وعلم أن الضحية تدرس بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعيةماستر2 إعلام و تعد من الطلبة المتفوقين وخلفت هذه الحادثة هلع و خوف في أوساط الطلبة الذين تفاجؤوا بما أقدمت عليه زميلتهم التي حولت إلى العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة .

و للإشارة فان الضحية تشكو ضغوطات نفسية .و فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة .