أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن تأجيل اللقاء المتأخر عن الجولة التاسعة بين نادي بارادو واتحاد بلعباس، الذي كان مقررا هذا السبت، إلى موعد لاحق بسبب تواجد لاعب النادي العاصمي آدم زرقان مع المنتخب الوطني.

وما يحير في القرار هو أن نفس الرابطة رفضت شهر أكتوبر الماضي طلب نادي اتحاد الجزائر بتأجيل لقاء الداربي العاصمي ضد مولودية الجزائر بحكم تواجد اللاعب الليبي مؤيد اللافي مع منتخب بلاده، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين مع المنتخب العسكري.

وكان نادي سوسطارة قد قاطع الداربي العاصمي، ما تسبب في معاقبته بالخسارة على البساط بثلاثية نظيفة إضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من رصيده.