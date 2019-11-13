قال الإتحاد الدولي للصحفيين ( أكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل 600 ألف صحفي ) أنه يساند مطالب الصحفيين الجزائريين في معركتهم من أجل الاستقلالية مطالبا السلطات الجزائرية بإحترام حرية الصحافة . جاء موقف هذه الهيئة الدولية كرد على البيان الذي وقعه 150 صحفيا جزائريا يوم 09 نوفمبر، وجاء فيه أن الصحفيين في الجزائر يواجهون أوضاعا صعبة وضغوطات تعيق أداء مهامهم في تغطية الأحداث، شملت تهديدات وإنتهاكات خطيرة في حقهم، كما يعلنون تضامنهم وعزمهم العمل بشكل جماعي من أجل الدفاع عن حقوقهم.

اعتبرت هذه الهيئة في بيانها الصادر اليوم أنه منذ بداية الحراك نفذت السلطات الجزائرية عشرات الإعتقالات غير المبررة في حق العاملين في المؤسسات الإعلامية وشددت الخناق على الصحفيين. وقال الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي " إننا نقف اليوم بقوة وعزيمة جنبا إلى جنب مع زملائنا الصحفيين في الجزائر، وندعم مساعيهم. هذا البيان هو صرخة مهمة من أجل حرية التعبير التي لا يمكن للسلطات الجزائرية تجاهلها ،نحن نناضل كل يوم لكي يتمكن الصحفيون في العالم من ممارسة مهنتهم مع ضمان كامل حقوقهم المهنية ليستطيعوا القيام بواجبهم في الجزائر أوفي أي بلد آخر.