أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها قررت غلق ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة لمدة 8 أسابيع ابتداء من 18 نوفمبر 2019، من أجل خضوعه لعملية صيانة.

وحسب نفس المصدر فإنه سيتم وضع تغيير عشب الملعب وإنشاء معدات لمراقبة الدخول إلى الملعب واعتماد نظام التذاكر الإلكترونية وتأمين المنشأة الرياضية.

وخلال فترة الغلق، ستُنقل المباريات التي كانت مقررة بملعب 05 جويلية إلى ملعبي الرويبة ومصطفى تشاكر بالبليدة. الذي سيعرف هو الأخر عملية تجديد لأرضية الملعب (العشب الطبيعي) لاحقا.