الخضر بالزي الأبيض ضد زامبيا

رياضة
13 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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سيدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في مباراته أمام زامبيا يوم غد الخميس 2019 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة باللون الأبيض، في حين سيلعب الفريق المنافس اللقاء بالأخضر .

جاء هذا القرار خلال الاجتماع التقني الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحضور ممثلين عن المنتخبين والطاقم التحكيمي الذي سيدير اللقاء، بالإضافة إلى المسؤولين و السلطات المعنية بتنظيم المباراة .

جدير بالذكر أن المباراة تدخل في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة  لنهائيات كاس إفريقيا للأمم  2021 بالكاميرون، حيث ستقام ابتداء من الساعة  20:00 ليلا .

و لحساب نفس المجموعة يستقبل منتخب زيمبابوي نظيره البوتسواني يوم الجمعة  بالعاصمة هراري.

يذكر أن الأول و الثاني سيتأهلان لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021  بالكاميرون.

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