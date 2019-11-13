سيدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في مباراته أمام زامبيا يوم غد الخميس 2019 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة باللون الأبيض، في حين سيلعب الفريق المنافس اللقاء بالأخضر .

جاء هذا القرار خلال الاجتماع التقني الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحضور ممثلين عن المنتخبين والطاقم التحكيمي الذي سيدير اللقاء، بالإضافة إلى المسؤولين و السلطات المعنية بتنظيم المباراة .

جدير بالذكر أن المباراة تدخل في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون، حيث ستقام ابتداء من الساعة 20:00 ليلا .

و لحساب نفس المجموعة يستقبل منتخب زيمبابوي نظيره البوتسواني يوم الجمعة بالعاصمة هراري.

يذكر أن الأول و الثاني سيتأهلان لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون.